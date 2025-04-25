Жители Литвы снова стали жертвами мошенников: потеряли почти 120 000 евро

В четверг вечером в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 79-летняя женщина. Она заявила, что в тот же день, когда она была дома, ей позвонили. Представившись сотрудником полиции, звонивший сказал, что ее дочь попала в аварию и ей нужны деньги. Позже пришел незнакомец, которому женщина передала 22 тыс. евро. Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.

В четверг в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступили заявления от 74-летней женщины и 79-летнего мужчины. По их словам, во вторник и среду, когда они находились дома в Вильнюсе, им звонили неизвестные лица. Представившись сотрудниками телекоммуникационной компании, банка и полиции, они обманным путем выманили крупную сумму денег – 44 тыс. евро. Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.

В четверг вечером в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратился 88-летний мужчина. Как указывает полиции, житель Шальчининкского района заявил, что во вторник и среду ему звонили неизвестные лица. Они представились сотрудниками телекоммуникационной компании, банка и полиции и убедили передать им 13 тыс. евро. Деньги забрал неизвестный, пришедший в дом заявителя. Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества.

Жертвой мошенников стала и жительница Клайпеды – в четверг в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратилась 73-летняя женщина. Она заявила, что с понедельника по среду, когда она находилась в Клайпеде, на ее мобильный телефон звонили неизвестные лица. Они выдавали себя за сотрудников телекоммуникационной компании, банка и полиции и обманным путем выманили у нее 15 850 евро. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

По данным Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда, в четверг поступило сообщение от женщины (1955 г. р.) о том, что в среду, когда она находилась дома в столице, ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в аварию и ей нужны деньги. Позже к ней пришел неизвестный, которому женщина передала 1,4 тыс. евро.

В четверг в Вильнюсе с банковского счета женщины (1999 г. р.), находившейся дома, после того как она перешла по активной ссылке, обманным путем украли 8,9 тыс. евро.