Жители Гаргждай шокированы: потерявшую сознание подругу три девочки тащили как мешок

10 апреля вечером несовершеннолетние девочки, по словам очевидцев, употребляли какие-то одурманивающие вещества. Четыре девочки около школы кричали, поэтому люди обратили на них внимание. Вдруг одна из них упала, а другие решили не вызывать помощь, а стали тащить ее по земле, как мешок, в сторону стадиона.
Люди вызвали полицию и врачей. Врачи скорой увезли потерявшую сознание 14-летнюю девочку в больницу.
Трем ее подругам пришлось общаться с полицией. По словам очевидцев, девочки что-то „допили“, вели себя вызывающе, но с полицейскими им все же пришлось пообщаться.
По сведениям источников Delfi, полицейские передали девочек родителям, все они были несовершеннолетние.
Специалистам по правам детей об этой истории известно. По словам представителя службы, с родителями двух девочек пообщались сразу и решили, что там какая-то дополнительная помощь не требуется.
Полиция информацию о состоянии четвертой девочки и о возрасте ее сверстниц не предоставляет.
„В полицию 10 апреля, в 17.51 ч. сообщили о, возможно, нетрезвых девочках в гаргждайском парке. Поскольку речь идет о несовершеннолетних, больше информации не предоставляется“, – информировала представитель полиции.
По сведениям Delfi, расследование не было начато.