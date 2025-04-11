2025.04.11 12:14

Жители Гаргждай шокированы: потерявшую сознание подругу три девочки тащили как мешок

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Внимание!
Следующая статья может быть неподходящей для несовершеннолетних.
Ligoninė, asociatyvi nuotr.
Ligoninė, asociatyvi nuotr.
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

Эксперименты подростков, употребляющих разного рода наркотики и алкоголь, шокируют жителей. В Гаргждай (Клайпедский район) люди стали очевидцами жуткой картины: девочке стало плохо, но ее подруги не обратились за помощью, а стали куда-то тащить ее.

10 апреля вечером несовершеннолетние девочки, по словам очевидцев, употребляли какие-то одурманивающие вещества. Четыре девочки около школы кричали, поэтому люди обратили на них внимание. Вдруг одна из них упала, а другие решили не вызывать помощь, а стали тащить ее по земле, как мешок, в сторону стадиона.

Люди вызвали полицию и врачей. Врачи скорой увезли потерявшую сознание 14-летнюю девочку в больницу.

Трем ее подругам пришлось общаться с полицией. По словам очевидцев, девочки что-то „допили“, вели себя вызывающе, но с полицейскими им все же пришлось пообщаться.

По сведениям источников Delfi, полицейские передали девочек родителям, все они были несовершеннолетние.

Специалистам по правам детей об этой истории известно. По словам представителя службы, с родителями двух девочек пообщались сразу и решили, что там какая-то дополнительная помощь не требуется.

Полиция информацию о состоянии четвертой девочки и о возрасте ее сверстниц не предоставляет.

„В полицию 10 апреля, в 17.51 ч. сообщили о, возможно, нетрезвых девочках в гаргждайском парке. Поскольку речь идет о несовершеннолетних, больше информации не предоставляется“, – информировала представитель полиции.

По сведениям Delfi, расследование не было начато.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии