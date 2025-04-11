Жители Гаргждай шокированы: потерявшую сознание подругу три девочки тащили как мешок

10 апреля вечером несовершеннолетние девочки, по словам очевидцев, употребляли какие-то одурманивающие вещества. Четыре девочки около школы кричали, поэтому люди обратили на них внимание. Вдруг одна из них упала, а другие решили не вызывать помощь, а стали тащить ее по земле, как мешок, в сторону стадиона.

Люди вызвали полицию и врачей. Врачи скорой увезли потерявшую сознание 14-летнюю девочку в больницу.

Трем ее подругам пришлось общаться с полицией. По словам очевидцев, девочки что-то „допили“, вели себя вызывающе, но с полицейскими им все же пришлось пообщаться.

По сведениям источников Delfi, полицейские передали девочек родителям, все они были несовершеннолетние.