Житель Вильнюсского района осужден за поставки оружия и патронов в Россию через Киргизию

Согласно материалам дела, в 2019-2021 гг., Павилонис в таможенной декларации не указывал конечную страну, куда направлялось оружие. всего он экспортировал в Киргизию из ЕС 406 единиц огнестрельного оружия, 16 и частей и больше 500 000 патронов, зная, что конечные получатели – юридические и физические лица в России.
Суд назначил ему штраф в размере 20 000 евро, еще 50 000 евро должна заплатить его компания.
Это одно из первых обвинительных постановлений в делах о нарушении международных санкций, связанных с экспортом оружия и патронов из ЕС в Россию через другие страны.
Маретиалы дела показывают, что тогдашний владелец и акционер компании Павилонис знал, куда именно будет доставлено проданное оружие и патроны.
Расследование было начато, после того как соответствующие данные предоставил Департамент госбезопасности.
Павилонис свою вину не признал и просил суд оправдать его.
Адвокат осужденного Виталий Витковский сказал, что намерен обжаловать принятый приговор в Литовском апелляционном суде.
„Киргизия не входила в список стран, находящихся под санкциями, не было запрета на торговлю оружием с этой страной“, – сказал адвокат.
MT Baltic занимается оптовой и розничной торговлей оружием в Литве и в Европе.