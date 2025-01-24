Житель Вильнюсского района осужден за поставки оружия и патронов в Россию через Киргизию

Согласно материалам дела, в 2019-2021 гг., Павилонис в таможенной декларации не указывал конечную страну, куда направлялось оружие. всего он экспортировал в Киргизию из ЕС 406 единиц огнестрельного оружия, 16 и частей и больше 500 000 патронов, зная, что конечные получатели – юридические и физические лица в России.

Суд назначил ему штраф в размере 20 000 евро, еще 50 000 евро должна заплатить его компания.

Это одно из первых обвинительных постановлений в делах о нарушении международных санкций, связанных с экспортом оружия и патронов из ЕС в Россию через другие страны.