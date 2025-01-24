2025.01.24 11:15

Житель Вильнюсского района осужден за поставки оружия и патронов в Россию через Киргизию

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Ginklai
Ginklai
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Вильнюсский окружной суд признал жителя Вильнюсского района Эдвардаса Павилониса и его компанию MT Baltic виновными в нарушении международных санкций и поставке оружия в Россию.

Согласно материалам дела, в 2019-2021 гг., Павилонис в таможенной декларации не указывал конечную страну, куда направлялось оружие. всего он экспортировал в Киргизию из ЕС 406 единиц огнестрельного оружия, 16 и частей и больше 500 000 патронов, зная, что конечные получатели – юридические и физические лица в России.

Суд назначил ему штраф в размере 20 000 евро, еще 50 000 евро должна заплатить его компания.

Это одно из первых обвинительных постановлений в делах о нарушении международных санкций, связанных с экспортом оружия и патронов из ЕС в Россию через другие страны.

Маретиалы дела показывают, что тогдашний владелец и акционер компании Павилонис знал, куда именно будет доставлено проданное оружие и патроны.

Расследование было начато, после того как соответствующие данные предоставил Департамент госбезопасности.

Павилонис свою вину не признал и просил суд оправдать его.

Адвокат осужденного Виталий Витковский сказал, что намерен обжаловать принятый приговор в Литовском апелляционном суде.

„Киргизия не входила в список стран, находящихся под санкциями, не было запрета на торговлю оружием с этой страной“, – сказал адвокат.

MT Baltic занимается оптовой и розничной торговлей оружием в Литве и в Европе.

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