Житель Вильнюса приговорен к 9 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Беларуси

Приговор не является окончательным и еще может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Обвинение просит приговорить его к 11 годам лишения свободы. Согласно Уголовному кодексу, тот, кто выполняя задание другого государства, его организации или его представителя, похитил, купил или иным образом собрал или передал информацию, составляющую государственную или служебную тайну Литовской Республики, или иную информацию, представляющую интерес для разведки иностранного государства, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Гражданин Литвы свою вину не признает.