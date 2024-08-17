2024.08.17 12:09

Житель Тракай приехал на машине за белорусскими сигаретами, хотя у него и не было водительских прав

 
ru.DELFI.lt
Sulaikytas kontrabandininkas
Sulaikytas kontrabandininkas
ФОТО: VSAT

В Варенском районе пограничники задержали жителя Тракайского района, который перевозил 1600 пачек белорусских сигарет. Он попадается уже не в первый раз.

В среду вечером пограничники в Варенском районе заметили и арестовали мужчину с упаковками в лесу недалеко от деревни Друцминай.

Выяснилось, что 54-летний мужчина из Тракай, который уже был наказан пограничниками за такое нарушение, попал в руки сотрудников пограничной службы с контрабандными сигаретами. В двух упаковках, которые он вез, было 1600 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими этикетками, завернутых в прозрачную полиэтиленовую пленку. Стоимость сигарет составляет 7184 евро.

Sulaikytas kontrabandininkas

По факту перевозки подакцизных товаров с нарушением установленного порядка возбуждено административное производство. За подобное правонарушение, совершенное повторно, ему грозит штраф в размере 5200-6000 евро. Также установлено, что мужчина из Тракай находился в пограничной зоне без разрешения Службы охраны государственной границы Литвы. За подобное нарушение, совершаемое не впервые, законом предусмотрен штраф в размере 90-170 евро.

Выяснилось, что мужчина, который приехал забрать сигареты из Беларуси в пограничную зону, приехал на автомобиле Audi A6, хотя у него отобраны водительские права. Мало того, мужчина из Тракай уже понес наказание за такое нарушение, а с момента вынесения наказания прошло меньше года. За это контрабандисту грозит еще один штраф – от 800 до 1000 евро. После допроса пограничники отпустили жителя Тракай, вручив повестку о прибытии на пограничную заставу им. Александраса Бараускаса в конце этого месяца, когда там будет рассматриваться его административное дело.

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