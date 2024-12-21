Житель Шяуляй отдав в ремонт BMW, узнал, что его машина продана

В мае этого года 41-летний мужчина договорился с родственником своей жены из Шяуляй и его подругой о покупке автомобиля BMW 330D, который они продавали. 24 мая они привезли выставленную на продажу машину к дому покупателя. Договор был написан и подписан родственником жены, но в нем было указано не его имя, а имя незнакомца. Покупателю объяснили, что это сделано потому, что продавец не может декларировать автомобиль на свое имя, а человек, имя которого указано в договоре, является его другом и проблем не будет. Покупатель не придал этому значения. А стоило бы. Возможные дефекты автомобиля также не обсуждались.

Получив за проданный BMW 850 евро, продавцы ушли, а покупатель решил покататься на купленной машине. Как только он сел за руль, мужчина сразу понял, что коробка передач автомобиля неисправна. Позвонив продавцам, он услышал, что неисправность временная и возникает лишь изредка, и согласились ее устранить. Уже на следующий день автомобиль забрали у покупателя и увезли на доработку. Через пару дней ему поступило предложение продать кому-то BMW, а когда он отказался, продавцы предложили ему вернуть деньги. К сожалению, он не получили денег до сегодняшнего дня. Не дождавшись возврата денег, житель Грузджяйской сянюнии однажды в июне увидел на портале объявлений www.autogidas.lt, что его автомобиль выставлен на продажу и даже уже продан. А от шяуляйцев он получил шокирующую новость о том, что ему не продавали никакой машины и не получали от него никаких денег.