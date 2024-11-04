Житель Шяуляй оштрафован за осквернение израильского флага

Полицейские начали расследование с просмотра видеозаписей с камеры, установленной на здании. Было очень четко видно, как мужчина вытащил израильский флаг из флагштока, бросил его на землю и, уходя, плюнул на стену здания. Поскольку видео было отличного качества, правоохранители вскоре установили личность нарушителя общественного порядка.

Утром 14 сентября в Шяуляй, на улице П. Вишинскё, проезжавший на автомобиле один из членов еврейской общины Шяуляйского уезда заметил, что на здании еврейской общины отсутствует флаг Государства Израиль, который там всегда висел. Прибывшие полицейские нашли флаг на земле возле упомянутого здания.

Как сообщили в полиции Шяуляйского уезда, сотрудники Шяуляйской полиции установили личность мужчины, который вечером 13 сентября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проявил неуважение к флагу другого государства.

Установлено, что это – 34-летний житель Шяуляй, который не мог поверить в то, что он мог так поступить.

Однако, на основании зафиксированных на видео доказательств, мужчина признался, что был в тот вечер пьян, но не мог понять, почему так поступил, ведь никакой неприязни к людям еврейской национальности он не испытывает.

Жителю Шяуляй было очень стыдно за свой поступок, и он извинился перед еврейской общиной Шяуляйского уезда. Однако, несмотря на это, за такое нарушение общественного порядка закон предусматривает административную ответственность, поэтому в отношении мужчины было возбуждено административное делопроизводство и назначен штраф в размере 140 евро.