Житель Плунге задержан по подозрению в поджоге нескольких зданий

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Клайпедского уезда, 31 октября около 19.10 час. поступило сообщение о том, что в городе Плунге, на улице Юозо Тумо-Вайжганто, горит нежилое здание. После тушения пожара в этом здании, около 20.20 час. поступило еще одно сообщение о пожаре неподалеку – загорелась хозпостройка в Плунге, на улице Синагогу.

Пока на месте происшествия работали службы, было замечено, что ранее упомянутое нежилое здание на улице Ю. Тумо-Вайжганто, где очаг возгорания уже был потушен, вновь загорелось.