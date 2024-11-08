Житель Плунге задержан по подозрению в поджоге нескольких зданий

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Клайпедского уезда, 31 октября около 19.10 час. поступило сообщение о том, что в городе Плунге, на улице Юозо Тумо-Вайжганто, горит нежилое здание. После тушения пожара в этом здании, около 20.20 час. поступило еще одно сообщение о пожаре неподалеку – загорелась хозпостройка в Плунге, на улице Синагогу.
Пока на месте происшествия работали службы, было замечено, что ранее упомянутое нежилое здание на улице Ю. Тумо-Вайжганто, где очаг возгорания уже был потушен, вновь загорелось.
Когда возникли подозрения в умышленных поджогах зданий, в Плунгском районном комиссариате полиции Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда было начато предварительное расследование по факту уничтожения или повреждения имущества общественно опасным способом. 5 ноября в городе Плунге по подозрению в совершении поджогов был задержан гражданин, в отношении которого ведется еще одно ранее начатое предварительное расследование аналогичного преступного деяния.
6 ноября суд разрешил арестовать мужчину на 2 месяца.
За уничтожение или повреждение имущества общественно опасным способом предусмотрено наказание в виде штрафа, ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до пяти лет.