Житель Мариямполе обвиняется в распространении психотропных веществ среди детей – дело передано в суд

Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, 28 апреля 2024 года обвиняемый приобрел неустановленное количество психотропных веществ. Предполагается, что молодой человек, зная, что находившиеся с ним лица являются несовершеннолетними, „угостил“ их имевшимися у него веществами.

Установлено, что житель Мариямполе поместил психотропные вещества в специально подготовленное приспособление для их курения, – самодельную водяную трубку, и передал указанное приспособление вместе с веществами несовершеннолетним для употребления.