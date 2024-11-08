2024.11.08 14:57

Житель Мариямполе обвиняется в распространении психотропных веществ среди детей – дело передано в суд

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

Каунасская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором 22-летний житель Мариямполе обвиняется в распространении психотропных веществ среди несовершеннолетних.

Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, 28 апреля 2024 года обвиняемый приобрел неустановленное количество психотропных веществ. Предполагается, что молодой человек, зная, что находившиеся с ним лица являются несовершеннолетними, „угостил“ их имевшимися у него веществами.

Установлено, что житель Мариямполе поместил психотропные вещества в специально подготовленное приспособление для их курения, – самодельную водяную трубку, и передал указанное приспособление вместе с веществами несовершеннолетним для употребления.

„Двое детей отравились веществами, полученными от молодого человека. Несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, и через сутки их выписали домой на амбулаторное лечение“, – говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчине, дважды судимому, также предъявлено обвинение в хранении наркотических веществ без цели их сбыта. По версии следствия, обвиняемый при себе хранил, без цели сбыта, в сумочке, в металлическом измельчителе, небольшое количество наркотического вещества – каннабиса.

Молодой человек передал имеющиеся у него вещества сотрудникам Главного комиссариата полиции Мариямпольского уезда.

Уголовное дело было передано в Каунасский окружной суд.

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