Житель Мариямполе обвиняется в распространении психотропных веществ среди детей – дело передано в суд

Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, 28 апреля 2024 года обвиняемый приобрел неустановленное количество психотропных веществ. Предполагается, что молодой человек, зная, что находившиеся с ним лица являются несовершеннолетними, „угостил“ их имевшимися у него веществами.
Установлено, что житель Мариямполе поместил психотропные вещества в специально подготовленное приспособление для их курения, – самодельную водяную трубку, и передал указанное приспособление вместе с веществами несовершеннолетним для употребления.
„Двое детей отравились веществами, полученными от молодого человека. Несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь, и через сутки их выписали домой на амбулаторное лечение“, – говорится в сообщении прокуратуры.
Мужчине, дважды судимому, также предъявлено обвинение в хранении наркотических веществ без цели их сбыта. По версии следствия, обвиняемый при себе хранил, без цели сбыта, в сумочке, в металлическом измельчителе, небольшое количество наркотического вещества – каннабиса.
Молодой человек передал имеющиеся у него вещества сотрудникам Главного комиссариата полиции Мариямпольского уезда.
Уголовное дело было передано в Каунасский окружной суд.