Житель Каунаса с целью получения страховых выплат совершил 12 ДТП

По версии суда, обвиняемый, с целью получения страховых выплат обманным путем, с января 2019 года по июль 2021 года совершил 12 дорожно-транспортных происшествий.

Подозревается, что, имея возможность избежать столкновения с другими автомобилями, житель Каунаса не делал этого, а умышленно поворачивал руль в сторону других автомобилей, участвующих в движении, тем самым создавая опасные ситуации.

Согласно обвинительному заключению, 4 дорожно-транспортных происшествия мужчина совершил на своем автомобиле Mercedes-Benz, еще 7 дорожно-транспортных происшествий – на автомобиле Mercedes-Benz другой модели и одно дорожно-транспортное происшествие – на автомобиле BMW.

Согласно материалам дела, обвиняемый получил от страховой компании 10 выплат, суммы которых варьировались от 488 евро до 1 тыс. евро, а общая сумма превысила 6,4 тыс. евро.