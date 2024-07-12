2024.07.12 15:30

Житель Аукштайтии больше года насиловал малолетнего ребенка

 
ru.DELFI.lt
Smurtas
Smurtas
ФОТО: DELFI montažas

Суд признал мужчину виновным в насилии над малолетним ребенком и приговорил его к реальному сроку наказания.

Прокуратура сообщает, что Паневежский окружной суд осенью 2023 года переквалифицировал действия мужчины в развращение лица младше 16 лет и назначил наказание в виде ограничения свободы на полгода.

Прокурор Сандра Повилёнене и пострадавшее лицо обжаловали договор в Литовском апелляционном суде. Прокурор просила изменить приговор и переквалифицировать обвинение в сексуальное насилие и приговорить обвиняемого к 8 годам лишения свободы. Адвокат обвиняемого просил оправдать его.

Литовский апелляционный суд признал мужчину виноватым в сексуальном насилии над ребенком и назначил ему лишение свободы на 4 года.

Осужденный должен будет возместить нанесенный пострадавшему моральный ущерб.

Приговор вступил в силу с момента оглашения.

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