2024.08.27 14:58

Жестокое убийство в Юрбаркском районе - убит мужчина, задержаны подростки 15 и 16 лет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Šimklaičiuose nužudytas senjoras
Šimklaičiuose nužudytas senjoras
ФОТО: Jurbarko Šviesa

Во вторник вечером в Юрбаркском районе был обнаружен убитый мужчина, по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое несовершеннолетних.

Около 1.59 ч. поступило сообщение о том, что в поселке Шимкайчяй, в доме на улице Рамибес, обнаружено тело 72-летнего мужчины с колотыми ранами, сообщила представитель Главного комиссариата полиции Мариямпольского округа Гинтаре Навицкайте агентству Elta.

Двое подозреваемых – 15-летний и 16-летний подростки – задержаны. В Литве возраст уголовной ответственности за убийство установлен с 14 лет. Один из подозреваемых известен полиции.

По факту убийства начато предварительное расследование.

Убийство другого человека наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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