Жертвы телефонного обмана: трое жителей Литвы потеряли 44 900 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в Главный комиссариат полиции Паневежского уезда поступило заявление от 79-летнего мужчины.
По словам пенсионера, когда он находился дома в Рокишкисе, неизвестные лица позвонили ему по телефону. Они обманным путем выманили у него 18 тыс. евро.
Также в Главный комиссариат полиции Утенского уезда поступило сообщение от 64-летней женщины.
Она рассказала сотрудникам полиции, что 4 февраля, когда она находилась дома в Утене, ей позвонили неизвестные лица и обманным путем выманили у нее 14 700 евро.
В Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило заявление от 89-летней женщины.
Пожилая женщина рассказала, что, когда она находилась дома в Вильнюсе, ей позвонили неизвестные лица. Они обманным путем выманили у нее 12 200 евро.
Начаты досудебные расследования по факту мошенничества.
Присвоение обманным путем чужого имущества или имущественного права в свою пользу или в пользу других лиц, уклонение от имущественного обязательства или аннулирование его наказывается общественными работами, штрафом или ограничением свободы, арестом, или лишением свободы на срок до трех лет.