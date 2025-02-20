Жертвы телефонного обмана: трое жителей Литвы потеряли 44 900 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в Главный комиссариат полиции Паневежского уезда поступило заявление от 79-летнего мужчины.

По словам пенсионера, когда он находился дома в Рокишкисе, неизвестные лица позвонили ему по телефону. Они обманным путем выманили у него 18 тыс. евро.

Также в Главный комиссариат полиции Утенского уезда поступило сообщение от 64-летней женщины.

Она рассказала сотрудникам полиции, что 4 февраля, когда она находилась дома в Утене, ей позвонили неизвестные лица и обманным путем выманили у нее 14 700 евро.

В Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда поступило заявление от 89-летней женщины.