Женщина в Шакяй нанесла травмы двоим полицейским

Полиция информировала, что 21 октября, в 22.15 ч., в Шакяй, на тропе Яунистес женщина 1974 г.р. отказывалась провериться на трезвость. Она активно сопротивлялась полиции и нанесла травмы полицейским. Оба пострадавших проходят амбулаторное лечение. Полиция была вызвана, поскольку были подозрения, что нетрезвая женщина не смотрит за детьми.