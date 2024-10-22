2024.10.22 15:56

Женщина в Шакяй нанесла травмы двоим полицейским

 
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Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

21 октября в Шакяй женщина оказала сопротивление и нанесла травмы двоим полицейским.

Полиция информировала, что 21 октября, в 22.15 ч., в Шакяй, на тропе Яунистес женщина 1974 г.р. отказывалась провериться на трезвость. Она активно сопротивлялась полиции и нанесла травмы полицейским. Оба пострадавших проходят амбулаторное лечение. Полиция была вызвана, поскольку были подозрения, что нетрезвая женщина не смотрит за детьми.

Нетрезвая (0,86 промилле) женщина была закрыта в изолятор временного содержания.

Начато расследование по факту оказания сопротивления должностным лицам при исполнении обязанностей.

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