Женщина увела ребенка из ТЦ: суд решит вопрос о принудительном лечении

В ходе предварительного расследования подозреваемой была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. По данным прокуратуры, проводившие ее специалисты представили свои заключения о том, что из-за психического расстройства женщина не могла осознавать опасность деяния и контролировать свои действия в момент совершения преступления. Специалисты постановили, что женщине рекомендуется принудительное лечение – стационарное наблюдение в специализированном психиатрическом учреждении в условиях общего наблюдения.

По версии следствия, вечером 25 сентября женщина взяла за руку мальчика, игравшего возле одного из магазинов в ТЦ, и увела его. Из торгового центра женщина на автобусе общественного транспорта отвезла ребенка к себе домой, где продержала его несколько часов, пока их не обнаружили сотрудники полиции.