Женщина увела ребенка из ТЦ: суд решит вопрос о принудительном лечении

Как указано в пресс-релизе прокуратуры, завершено предварительное расследование по факту похищения ребенка (2018 г. р.) из торгового центра „Акрополис“ в Вильнюсе в сентябре этого года.
По данным правоохранительных органов, женщину, (1967 г. р.), похитившую чужого ребенка, не будут судить, поскольку у нее диагностировано психическое расстройство. Женщине может быть назначено принудительное лечение.
„После изучения фактических данных, собранных в ходе предварительного расследования, и выводов экспертов, прокурор Первого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры в деле, переданном в Вильнюсский окужной суд, просит назначить женщине принудительные меры медицинского характера“, – сообщили в прокуратуре.
В ходе предварительного расследования подозреваемой была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. По данным прокуратуры, проводившие ее специалисты представили свои заключения о том, что из-за психического расстройства женщина не могла осознавать опасность деяния и контролировать свои действия в момент совершения преступления. Специалисты постановили, что женщине рекомендуется принудительное лечение – стационарное наблюдение в специализированном психиатрическом учреждении в условиях общего наблюдения.
По версии следствия, вечером 25 сентября женщина взяла за руку мальчика, игравшего возле одного из магазинов в ТЦ, и увела его. Из торгового центра женщина на автобусе общественного транспорта отвезла ребенка к себе домой, где продержала его несколько часов, пока их не обнаружили сотрудники полиции.
Очень важную роль в поисках пропавшего ребенка сыграла помощь общественности, подозреваемая и мальчик были найдены после проверки сообщений, поступивших от граждан.
По данным расследования, женщина и ребенок не являются родственниками. По данным правоохранительных органов, женщина была задержана. С учетом состояния ее здоровья, после задержания подозреваемая находилась под наблюдением врачей в специализированных лечебных учреждениях.