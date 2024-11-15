2024.11.15 11:13

Женщина стала жертвой мошенников: с ее карты сняли 15 000 евро в Польше

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Telefoninis sukčius
Telefoninis sukčius
ФОТО: DELFI montažas / Shutterstock

После того как у женщины в Шяуляй выманили платежную карту, с ее счета в Польше было обналичено около 15 тыс. евро, сообщили в полиции.

Как сообщил Главный комиссариат полиции Шяуляйского района, 29 октября женщине (1954 года рождения), проживающей по адресу ул. Альгирдаса Юлюса Греймаса в Шяуляй, позвонил русскоязычный человек, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее банковскую платежную карту необходимо проверить и застраховать.

Эту карту женщина упаковала в коробку из-под обуви и отдала неизвестному мужчине, который в тот же день пришел к ней домой и представился водителем BOLT.

4 ноября ей позвонила сотрудница банка и сообщила, что на ее счет с зарубежного счета было переведено 14 890 евро, которые за несколько раз были обналичены в Польше с использованием банковской карты женщины.

По факту незаконного доступа к информационной системе начато предварительное расследование.

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