Женщина стала жертвой мошенников: с ее карты сняли 15 000 евро в Польше

Как сообщил Главный комиссариат полиции Шяуляйского района, 29 октября женщине (1954 года рождения), проживающей по адресу ул. Альгирдаса Юлюса Греймаса в Шяуляй, позвонил русскоязычный человек, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее банковскую платежную карту необходимо проверить и застраховать.

Эту карту женщина упаковала в коробку из-под обуви и отдала неизвестному мужчине, который в тот же день пришел к ней домой и представился водителем BOLT.

4 ноября ей позвонила сотрудница банка и сообщила, что на ее счет с зарубежного счета было переведено 14 890 евро, которые за несколько раз были обналичены в Польше с использованием банковской карты женщины.