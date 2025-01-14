Замольскиса в Литве приговорили к пожизненному заключению

Самое суровое наказание запросила прокуратура.
Судейская коллегия постановила, что мужчина совершил преступления, будучи вменяемым. Ранее Р. Замольскис совершал преступления в Литве, однако затем его признали невменяемым и лечили в психиатрических больницах.
„Совершенные им преступления были жестокими, самым справедливым наказанием было бы максимальное заключение – пожизненное“, – заявил судья Валдас Пятрас Мейдус, огласив приговор.
55-летний Р. Замольскис признан виновным в особо тяжких преступлениях, совершенных двадцать назад в Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе, – двух умышленных убийствах, покушениях на убийство 14 человек (среди которых инкассаторы и сотрудники полиции) и других преступлениях.
На протяжении многих лет мужчина был самым разыскиваемым подозреваемым в Литве.
В сентябре 2023 года Паневежский окружной суд принял решение рассмотреть дело Р. Замольскиса в его отсутствие, то есть судить человека заочно. Такое решение было принято после того, как Россия официально отказалась экстрадировать Р. Замольскиса в Литву. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в России Р. Замольскису сообщили об обвинениях, предъявленных ему в Литве.
Р. Замольскис был задержан в России в 2014 г., а несколько лет спустя российские СМИ сообщили, что Екатеринбургский суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, признав мужчину виновным в преступлениях, совершенных в России. Его признали виновным в незаконном хранении оружия, покушении на убийство, грабеже и краже.