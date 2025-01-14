Замольскиса в Литве приговорили к пожизненному заключению

На протяжении многих лет мужчина был самым разыскиваемым подозреваемым в Литве.



В сентябре 2023 года Паневежский окружной суд принял решение рассмотреть дело Р. Замольскиса в его отсутствие, то есть судить человека заочно. Такое решение было принято после того, как Россия официально отказалась экстрадировать Р. Замольскиса в Литву. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в России Р. Замольскису сообщили об обвинениях, предъявленных ему в Литве.