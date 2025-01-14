2025.01.14 16:33

Замольскиса в Литве приговорили к пожизненному заключению

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
Romas Zamolskis
Romas Zamolskis
ФОТО: Stopkadras

Во вторник Паневежский окружной суд заочно признал Ромаса Замольскиса, отбывающего наказание в одной из российских тюрем, виновным в особо тяжких преступлениях, совершенных два десятилетия назад, и приговорил его к пожизненному заключению.

Самое суровое наказание запросила прокуратура.

Судейская коллегия постановила, что мужчина совершил преступления, будучи вменяемым. Ранее Р. Замольскис совершал преступления в Литве, однако затем его признали невменяемым и лечили в психиатрических больницах.

„Совершенные им преступления были жестокими, самым справедливым наказанием было бы максимальное заключение – пожизненное“, – заявил судья Валдас Пятрас Мейдус, огласив приговор.

55-летний Р. Замольскис признан виновным в особо тяжких преступлениях, совершенных двадцать назад в Вильнюсе, Каунасе и Паневежисе, – двух умышленных убийствах, покушениях на убийство 14 человек (среди которых инкассаторы и сотрудники полиции) и других преступлениях.

На протяжении многих лет мужчина был самым разыскиваемым подозреваемым в Литве.

В сентябре 2023 года Паневежский окружной суд принял решение рассмотреть дело Р. Замольскиса в его отсутствие, то есть судить человека заочно. Такое решение было принято после того, как Россия официально отказалась экстрадировать Р. Замольскиса в Литву. Как ранее сообщили в правоохранительных органах, в России Р. Замольскису сообщили об обвинениях, предъявленных ему в Литве.

Р. Замольскис был задержан в России в 2014 г., а несколько лет спустя российские СМИ сообщили, что Екатеринбургский суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, признав мужчину виновным в преступлениях, совершенных в России. Его признали виновным в незаконном хранении оружия, покушении на убийство, грабеже и краже.

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