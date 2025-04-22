2025.04.22 17:12

Загадочная авария в Вильнюсском районе: Tesla врезалась в забор

 
владелец сообщил о краже

Житель деревни Паконис сообщил, что в его забор врезался электромобиль Tesla. Вскоре владелец автомобиля заявил, что его Tesla угнали.

По данным полиции, около 9.50 в Вильнюсском районе, в сянюнии Судярвес, в деревне Паконис, на улице Каштону мужчина, двигаясь на очень высокой скорости, не справился с управлением электромобиля Tesla, врезался в ограждение и, оставив машину, куда-то ушел. По словам владельца участка, водитель вскоре вернулся и попытался вытащить машину, которая проломила забор и туи.

Через 20 минут владелец Tesla обратился в полицию. По его словам, запертую машину угнали со двора его дома в Растиненай, примерно в полукилометре от места аварии. Сообщивший указал, что неизвестный мужчина уехал на машине. Мужчина якобы пытался преследовать, но не смог. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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