Загадочная авария в Вильнюсском районе: Tesla врезалась в забор

По данным полиции, около 9.50 в Вильнюсском районе, в сянюнии Судярвес, в деревне Паконис, на улице Каштону мужчина, двигаясь на очень высокой скорости, не справился с управлением электромобиля Tesla, врезался в ограждение и, оставив машину, куда-то ушел. По словам владельца участка, водитель вскоре вернулся и попытался вытащить машину, которая проломила забор и туи.