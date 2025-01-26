Загадочная авария в Швянченском районе: в автомобиле найдено тело мужчины, рядом с ним — пьяный мужчина

Как сообщили в полиции, 26 января около 2.20 часов ночи в Швянченском районе, недалеко от деревни Мяшкярине, был замечен автомобиль Opel Zafira, съехавший с дороги в кювет. В салоне автомобиля было обнаружено тело погибшего мужчины (1973 г. р.), а рядом с автомобилем был обнаружен пьяный (2.23 пром.) мужчина (1980 г. р.), которого на месте осмотрели медики скорой помощи.