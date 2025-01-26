Загадочная авария в Швянченском районе: в автомобиле найдено тело мужчины, рядом с ним — пьяный мужчина

Как сообщили в полиции, 26 января около 2.20 часов ночи в Швянченском районе, недалеко от деревни Мяшкярине, был замечен автомобиль Opel Zafira, съехавший с дороги в кювет. В салоне автомобиля было обнаружено тело погибшего мужчины (1973 г. р.), а рядом с автомобилем был обнаружен пьяный (2.23 пром.) мужчина (1980 г. р.), которого на месте осмотрели медики скорой помощи.
Устанавливается, кто находился за рулем автомобиля.
По факту происшествия начато досудебное расследование по 5 ч. статьи 281 Уголовного кодекса Литовской Республики (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Указывается, что лицо, нарушившее при управлении транспортным средством правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, если это повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.