Задержаны украинцы, перевозившие на Запад нелегальных мигрантов

В 21 августа пограничники и полиция задержали двоих иностранцев, подозреваемых в перевозке нелегалов.
Операцию провели, поскольку Служба охраны госграницы получила информацию о возможной перевозке нелегалов по дороге Каунас-Мариямполе.
В Пренайском районе, в 20 км от Каунаса, пограничники остановили зарегистрированный в Польше грузовик Ford Transit. Им управлял 41-летний гражданин Украины, с ним ехал 19-летний украинец.
В грузовом отсеке пограничники обнаружили 16 нелегалов. 13 сказали, что являются гражданами Шри-Ланки, один - гражданином Афганистана, еще двое - Ирана. Удостоверения личности были лишь у троих мигрантов. Ни у одного из них не было права на пребывание и свободное перемещение по территории Евросоюза.
В Литву они попали из Латвии, куда нелегально пришли через границу с Беларусью.
В то же время, на той же дороге, в 12 км от Каунаса полиция остановила автомобиль Opel Zafira с польскими регистрационными номерами. Им управлял 19-летний украинцев, который сказал, что едет из Эстонии в Польшу, а оттуда планирует следовать в Германию, поскольку там он работает. Подозревают, что он сопровождал перевозивший мигрантов Ford Transit.
Начато расследование по факту нелегальной перевозки мигрантов. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Подозреваемые украинцы были задержаны. 22 августа суд разрешил из взять под арест на три месяца.