Задержаны украинцы, перевозившие на Запад нелегальных мигрантов

В то же время, на той же дороге, в 12 км от Каунаса полиция остановила автомобиль Opel Zafira с польскими регистрационными номерами. Им управлял 19-летний украинцев, который сказал, что едет из Эстонии в Польшу, а оттуда планирует следовать в Германию, поскольку там он работает. Подозревают, что он сопровождал перевозивший мигрантов Ford Transit.