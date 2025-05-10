Задержаны двое нелегальных мигрантов и сопровождавший их гражданин Камеруна

Они предположительно предъявили поддельные документы, удостоверяющие личность. Также был задержан человек, подозреваемый в их сопровождении.
В среду вечером сотрудники Шяуляйского пограничного отряда VSAT Пагегяйского отряда остановили в Пасвальском районе, недалеко от деревни Шкилинпамушис, рейсовый автобус, следовавший из Латвии.
При проверке документов автобуса и его пассажиров у пограничников возникли сомнения в отношении двух пассажиров, представившихся гражданами Франции. Они предъявили удостоверения личности вышеуказанной страны. Пограничники, внимательно изучившие документы, обнаружили некоторые признаки того, что документы являются подделкой.
Оба лица подозреваются в том, что являются нелегальными мигрантами. В том же автобусе ехал 37-летний гражданин Камеруна. Сотрудники VSAT заподозрили, что он сопровождал вышеупомянутых нелегальных мигрантов.
В Пагегяйском пограничном отряде Государственной службы охраны границы под руководством прокурора отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Паневежской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подделки или хранения документов, а также незаконного перемещения людей через государственную границу.
За подобное преступное деяние иностранцам грозит штраф, ограничение свободы, арест или тюремное заключение на срок до четырех лет, а сопровождающему их гражданину Камеруна — штраф, арест или тюремное заключение на срок до шести лет.
По данным VSAT, в пятницу суд избрал всем троим подозреваемым самую строгую меру пресечения — три месяца содержания под стражей.