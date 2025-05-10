Задержаны двое нелегальных мигрантов и сопровождавший их гражданин Камеруна

Они предположительно предъявили поддельные документы, удостоверяющие личность. Также был задержан человек, подозреваемый в их сопровождении.

В среду вечером сотрудники Шяуляйского пограничного отряда VSAT Пагегяйского отряда остановили в Пасвальском районе, недалеко от деревни Шкилинпамушис, рейсовый автобус, следовавший из Латвии.

При проверке документов автобуса и его пассажиров у пограничников возникли сомнения в отношении двух пассажиров, представившихся гражданами Франции. Они предъявили удостоверения личности вышеуказанной страны. Пограничники, внимательно изучившие документы, обнаружили некоторые признаки того, что документы являются подделкой.