2025.05.10 14:40

Задержаны двое нелегальных мигрантов и сопровождавший их гражданин Камеруна

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Dokumentų patikrinimas
Dokumentų patikrinimas
ФОТО: VSAT

Шяуляйские пограничники задержали женщину и несовершеннолетнего молодого человека, ехавших в международном автобусе, которые во время контроля представились сотрудникам Государственной службы охраны границы (VSAT) гражданами Франции.

Они предположительно предъявили поддельные документы, удостоверяющие личность. Также был задержан человек, подозреваемый в их сопровождении.

В среду вечером сотрудники Шяуляйского пограничного отряда VSAT Пагегяйского отряда остановили в Пасвальском районе, недалеко от деревни Шкилинпамушис, рейсовый автобус, следовавший из Латвии.

При проверке документов автобуса и его пассажиров у пограничников возникли сомнения в отношении двух пассажиров, представившихся гражданами Франции. Они предъявили удостоверения личности вышеуказанной страны. Пограничники, внимательно изучившие документы, обнаружили некоторые признаки того, что документы являются подделкой.

Оба лица подозреваются в том, что являются нелегальными мигрантами. В том же автобусе ехал 37-летний гражданин Камеруна. Сотрудники VSAT заподозрили, что он сопровождал вышеупомянутых нелегальных мигрантов.

В Пагегяйском пограничном отряде Государственной службы охраны границы под руководством прокурора отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Паневежской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подделки или хранения документов, а также незаконного перемещения людей через государственную границу.

За подобное преступное деяние иностранцам грозит штраф, ограничение свободы, арест или тюремное заключение на срок до четырех лет, а сопровождающему их гражданину Камеруна — штраф, арест или тюремное заключение на срок до шести лет.

По данным VSAT, в пятницу суд избрал всем троим подозреваемым самую строгую меру пресечения — три месяца содержания под стражей.

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