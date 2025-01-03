Задержана нелегально проживавшая в Литве гражданка Казахстана

Как сообщает СОГГ, во вторник вечером в аэропорту должностные лица проверяли документы пассажиров, вылетающих в Стамбул (Турция). Одна из них, 41-летняя гражданка Казахстана, предъявила документы, в том числе разрешение на временное проживание в Литве. Однако пограничники установили, что этот документ, предоставлявший гражданке Казахстана право на проживание в Литве до сентября 2025 года, уже недействителен — Департамент миграции аннулировал его в ноябре прошлого года.