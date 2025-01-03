Задержана нелегально проживавшая в Литве гражданка Казахстана

Как сообщает СОГГ, во вторник вечером в аэропорту должностные лица проверяли документы пассажиров, вылетающих в Стамбул (Турция). Одна из них, 41-летняя гражданка Казахстана, предъявила документы, в том числе разрешение на временное проживание в Литве. Однако пограничники установили, что этот документ, предоставлявший гражданке Казахстана право на проживание в Литве до сентября 2025 года, уже недействителен — Департамент миграции аннулировал его в ноябре прошлого года.
„Женщина, которая почти два месяца находилась нелегально в Шенгенской зоне, объяснила служащим СОГГ, что в Литве работала таксистом, а компания, благодаря которой она получила временный вид на жительство, не дала ей работу“, – сообщили в СОГГ.
На просьбу предъявить дополнительные документы, как заявили в СОГГ, женщина предъявила выданное на ее имя водительское удостоверение, которое, как выяснилось, было изготовлено без соблюдения требований к производству ценных бумаг, а значит, скорее всего, оно является поддельным.
По факту подделки документа или распоряжения им в Вильнюсском пограничном отряде СОГГ начато предварительное расследование.
Гражданка Казахстана задержана и взята под стражу. В четверг ей была избрана мера пресечения – арест сроком на 1 месяц.