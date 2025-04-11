Задержан владелец квартиры, где вспыхнул пожар в Вильнюсе — был сильно пьян

Задержанный является владельцем одной из квартир на 11 этаже, где произошел пожар. На момент ареста он находился в состоянии алкогольного опьянения: уровень алкоголя в его крови составлял 2,46 промилле.
„Он задержан на 48 часов, ему будет предъявлены подозрения, будет принято решение о мере пресечения, а также будут проведены процессуальные действия“, - сообщила в пятницу представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.
Полиция проводит досудебное расследование по факту причинения вреда чужому имуществу общеопасным способом.
За уничтожение или повреждение чужого имущество общеопасным способом либо путем демонтажа или повреждения устройства или агрегата, если это могло причинить вред людям, либо уничтожение или повреждение чужого имущество, представляющее большую ценность, предусмотрено наказание в виде штрафа, или ограничения свободы, либо ареста, или лишения свободы на срок до пяти лет.
Из-за пожара, вспыхнувшего на улице Тринаполё в Вильнюсе в четверг вечером, из многоквартирного дома были эвакуированы 76 человек. На месте врачи осмотрели 9 человек.
„Пожар потушен, помещения проветрены, а эвакуированным из дома жильцам разрешено вернуться в свои квартиры. Пожар был потушен в 1.17 час. Жильцов временно направили в близлежащую профшколу. Позже, убедившись, что в доме безопасно, им разрешили вернуться“, - сообщил Elta в пятницу утром представитель Отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Мирославас Герасимовичюс.
По его словам, информация об исчезновении женщины и ее собаки не подтвердилась.
Полиция сообщает, что 32-летний владелец квартиры на 11-м этаже, где вспыхнул пожар, находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.
Уровень алкоголя в крови мужчины составил 2,46 промилле.
В результате пожара сгорела квартира на 11 этаже, закоптились стены лестничной клетки, обгорели двери других квартир, а квартиры ниже 11 этажа во время тушения пожара были залиты водой.
Над горевшей квартирой на 12 этаже обгорела оконная рама, треснул стеклопакет.
В четверг вечером Единый центр помощи (ЕЦП) сообщил, что в 22.33 час. на номер экстренной службы 112 поступило сообщение о пожаре в квартире на 11-м этаже 12-этажного жилого дома на улице Тринаполё.
Пожарным сообщили, что внутри горящей квартиры могут находиться люди.
На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной службы Вильнюсского управления, информация о происшествии была передана в Вильнюсскую окружную станцию скорой помощи и в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.
В Отделе координации ситуации ДПБС сообщили, что из-за пожара 11-й и 12-й этажи жилого дома заполнены дымом, проводится эвакуация людей.
В 23.58 час. пожарным удалось локализовать возгорание, источник возгорания был найден, однако, как сообщил агентству Elta представитель ДПБС, пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания.