Задержан владелец квартиры, где вспыхнул пожар в Вильнюсе — был сильно пьян

За уничтожение или повреждение чужого имущество общеопасным способом либо путем демонтажа или повреждения устройства или агрегата, если это могло причинить вред людям, либо уничтожение или повреждение чужого имущество, представляющее большую ценность, предусмотрено наказание в виде штрафа, или ограничения свободы, либо ареста, или лишения свободы на срок до пяти лет.

„Он задержан на 48 часов, ему будет предъявлены подозрения, будет принято решение о мере пресечения, а также будут проведены процессуальные действия“, - сообщила в пятницу представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

Задержанный является владельцем одной из квартир на 11 этаже, где произошел пожар. На момент ареста он находился в состоянии алкогольного опьянения: уровень алкоголя в его крови составлял 2,46 промилле.

Из-за пожара, вспыхнувшего на улице Тринаполё в Вильнюсе в четверг вечером, из многоквартирного дома были эвакуированы 76 человек. На месте врачи осмотрели 9 человек.

„Пожар потушен, помещения проветрены, а эвакуированным из дома жильцам разрешено вернуться в свои квартиры. Пожар был потушен в 1.17 час. Жильцов временно направили в близлежащую профшколу. Позже, убедившись, что в доме безопасно, им разрешили вернуться“, - сообщил Elta в пятницу утром представитель Отдела координации ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС) Мирославас Герасимовичюс.

По его словам, информация об исчезновении женщины и ее собаки не подтвердилась.