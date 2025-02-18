2025.02.18 09:24

За сутки в Литве произошло 55 пожаров

 
ru.DELFI.lt
ELTA
пожар
пожар
ФОТО: „Rinkos aikštė“

За последние сутки в Литве произошло 55 пожаров, и, несмотря на то что эта цифра больше обычной, человеческих жертв удалось избежать. В основном горели склады, дровники, подсобные помещения, сообщили агентству Elta в Департаменте пожарной охраны и спасения (ДПОС).

В Кедайняй в понедельник вечером пожарные дважды въезжали в жилой дом типа общежития на улице П. Лукшё.

Первое сообщение поступило после 20.00 час. Сообщалось о небольшом пожаре на пятом этаже в коридоре. В результате происшествия с пятого этажа были эвакуированы пять человек.

Второй раз в тот же дом пожарных вызвали до 23.00 час. На третьем этаже в квартире загорелся диван-кровать. Пожарные выбросили его на улицу и потушили.

Во время второго пожара женщину спустили с третьего этажа по автолестнице и передали медикам. После осмотра выяснилось, что женщина не пострадала.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии