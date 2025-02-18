За сутки в Литве произошло 55 пожаров

В Кедайняй в понедельник вечером пожарные дважды въезжали в жилой дом типа общежития на улице П. Лукшё.

Первое сообщение поступило после 20.00 час. Сообщалось о небольшом пожаре на пятом этаже в коридоре. В результате происшествия с пятого этажа были эвакуированы пять человек.

Второй раз в тот же дом пожарных вызвали до 23.00 час. На третьем этаже в квартире загорелся диван-кровать. Пожарные выбросили его на улицу и потушили.