За рулем в нетрезвом состоянии попался глава SOS Ukraine

Виткаускас просил суд передать его на поруки, но суд не удовлетворил его просьбу, отметив, что в течение 5 лет мужчина 22 раза был наказан в административном порядке (9 раз – за нарушение ПДД (превышение скорости, стоянку в запрещенном месте и т.д.), 13 за то, что он как глава предприятия халатно исполнял свои обязанности).