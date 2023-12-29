За Рождественские праздники полиция выдала 383 охранных ордера

 
с 1 июля полиция уже выдала 8737 таких ордеров
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
За праздничные рождественские выходные сотрудники полиции выдали 383 охранных ордера, говорит начальник Отдела общественного порядка Департамента полиции Витаутас Грашис. Всего с 1 июля полиция уже выдала 8737 таких ордеров, утверждает представитель полиции.

"С 1 июля этого года по 1 декабря полиция выдала 8737 таких ордеров. А за праздничные выходные такие ордера пришлось выдать 383 лицам. Они были вынуждены покинуть место жительства", – сообщил В. Грашис радиостанции LRT radijas в пятницу.

"В подавляющем большинстве случаев речь шла об алкоголе или других психотропных веществах", – добавил сотрудник полиции.

С 1 июля в Литве действует охранный ордер от домашнего насилия.

Данная профилактическая мера защиты призвана защитить лицо, подвергающееся риску домашнего насилия, – данный ордер обязует лицо, создающее риск, временно покинуть место жительства, если оно проживает вместе с лицом, подвергающимся риску, не посещать места жительства этого лица, не приближаться к нему и лицам, проживающим вместе с ним.

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