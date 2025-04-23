За получение взятки бывший пограничник оштрафован на 7 000 евро

„В Мариямпольской палате Мариямпольского районного суда уголовным приказом за взяточничество назначено наказание бывшему сотруднику пограничной службы Калварийской погранзаставы. Его задержали пограничники из Управления иммунитета СОГГ и Отдела предварительного расследования Управления криминальных расследований“, — говорится в сообщении СОГГ.
Сообщается, что В. Н., который получил взятку в размере 50 евро на трассе Мариямполе-Сувалки в конце ноября прошлого года, был уволен со службы в системе СОГГ два месяца назад.
„Осуществляя пограничный контроль транспортных средств и лиц, выезжающих из Литвы в Польшу, В. Н. сообщил гражданину Франции, передвигавшемуся на автомобиле, недостоверные сведения. Зная, что обязанность по уплате дорожного сбора на транспортное средство данной категории не распространяется, В. Н. заявил иностранцу, что тот не уплатил дорожный сбор, поэтому должен заплатить штраф в размере 150 евро за совершение административного правонарушения, однако он может этого избежать“, — сообщает СОГГ.
Сообщается, что сотрудник СОГГ в приложении Google Translate на своем мобильном телефоне, войдя в свой личный аккаунт Google, написал „тогда 50 мне и ваз“.
СОГГ начала предварительное расследование по факту взяточничества, которое впоследствии было успешно завершено.
Подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминированного ему преступного деяния, согласился с завершением уголовного дела уголовным приказом, а также согласился с предложенным наказанием и его размером. Суд признал смягчающим ответственность обстоятельством тот факт, что подсудимый признал себя виновным в совершении деяния, предусмотренного уголовным законом, и выразил искреннее раскаяние. Отягчающих вину обстоятельств для подсудимого суд не установил.
За получение взятки в размере 50 евро суд оштрафовал бывшего сотрудника СОГГ на 7 тыс. евро с конфискацией суммы денег, равной размеру взятки – 50 евро.