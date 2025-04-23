За получение взятки бывший пограничник оштрафован на 7 000 евро

Сообщается, что В. Н., который получил взятку в размере 50 евро на трассе Мариямполе-Сувалки в конце ноября прошлого года, был уволен со службы в системе СОГГ два месяца назад.

„Осуществляя пограничный контроль транспортных средств и лиц, выезжающих из Литвы в Польшу, В. Н. сообщил гражданину Франции, передвигавшемуся на автомобиле, недостоверные сведения. Зная, что обязанность по уплате дорожного сбора на транспортное средство данной категории не распространяется, В. Н. заявил иностранцу, что тот не уплатил дорожный сбор, поэтому должен заплатить штраф в размере 150 евро за совершение административного правонарушения, однако он может этого избежать“, — сообщает СОГГ.