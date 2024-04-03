За махинации с бухучетом компанию из Тельшяйского района могут оштрафовать более чем на 100 000 евро

Как указано в пресс-релизе прокуратуры, Шяуляйская окружная прокуратура обратилась в Шяуляйский окружной суд с ходатайством о завершении процесса уголовным приговором суда по делу о махинациях с финансовой отчетностью.
"Прокуратура просит признать закрытое акционерное общество Тельшяйского района и двух его руководителей виновными в организации и ведении мошеннического финансового учета, в результате чего государству был причинен значительный имущественный ущерб. Суд просят признать вышеупомянутых лиц виновными также в предоставлении неверных данных о доходах, прибыли или имуществе во избежание уплаты налогов на сумму более 45 тыс. евро", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.
По данным досудебного расследования, вышеупомянутая компания, занимающаяся производством и продажей оздоровительного оборудования, за более чем год выплатила своим работникам почти 100 тыс. евро заработной платы, не указанной в финансовом учете, и реализовала продукцию на сумму более 250 тыс. евро без документов бухгалтерского учета.
По данным прокуратуры, всего за 9 месяцев сотрудникам Службы по расследованию финансовых преступлений удалось собрать достаточно данных для обоснования вины юридических и физических лиц в совершении тяжких умышленных преступлений и обеспечения возмещения причиненного государству крупного имущественного ущерба. В ходе следствия были допрошены более 30 лиц, проведены обыски, изучены экономическая и финансовая деятельность компании, оценена законность принадлежащего обвиняемым имущества и т. д.
За данные преступления Уголовный кодекс предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 8 лет. Прокурор отметил, что просит суд назначить подсудимым штрафы, а не лишение свободы, учитывая тот факт, что в ходе досудебного расследования все лица полностью признались в совершении преступлений, искренне сожалели о содеянном и возместили государству ущерб на сумму более 100 тыс. евро начисленных налогов.
Прокурор предлагает оштрафовать всех обвиняемых на более чем 110 тыс. евро, поскольку, по мнению прокурора, штрафы не должны быть меньше причиненного государству имущественного ущерба.