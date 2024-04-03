За махинации с бухучетом компанию из Тельшяйского района могут оштрафовать более чем на 100 000 евро

Как указано в пресс-релизе прокуратуры, Шяуляйская окружная прокуратура обратилась в Шяуляйский окружной суд с ходатайством о завершении процесса уголовным приговором суда по делу о махинациях с финансовой отчетностью.

"Прокуратура просит признать закрытое акционерное общество Тельшяйского района и двух его руководителей виновными в организации и ведении мошеннического финансового учета, в результате чего государству был причинен значительный имущественный ущерб. Суд просят признать вышеупомянутых лиц виновными также в предоставлении неверных данных о доходах, прибыли или имуществе во избежание уплаты налогов на сумму более 45 тыс. евро", – говорится в пресс-релизе прокуратуры.