За хранение и перевозку наркотиков через границу жителя Литвы приговорили к 10 годам лишения свободы

„Апелляционный суд Литвы, рассмотрев апелляцию прокурора Клайпедской окружной прокуратуры, изменил приговор суда первой инстанции и приговорил вышеуказанное лицо к более строгому наказанию — десяти годам лишения свободы“, — говорится в сообщении прокуратуры.
Согласно материалам дела, в июне 2023 года осужденный приобрел в Мажейкяе за 450 евро более 120 граммов смолы каннабиса, которую хранил по месту жительства, в Скуодасе. Позднее, в октябре 2023 года, он приобрел в Нидерландах 10 желатиновых конфет, в составе которых содержалось психотропное вещество тетрагидроканнабинол. Мужчина перевозил эти вещества через государственную границу Литовской Республики.
„После возвращения в Литву в октябре 2023 года осужденный хранил указанные наркотические и психотропные вещества в Клайпеде, где и был задержан сотрудниками полиции. В тот же день по месту его жительства был проведен обыск, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 120 граммов смолы каннабиса“, — говорится в сообщении прокуратуры.
Суд первой инстанции переквалифицировал преступные деяния жителя Скуодаса и исключил из них обстоятельство, связанное с хранением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры не согласился с данным приговором суда и подал апелляционную жалобу, в которой просил признать, что осужденный хранил наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере.
Апелляционный суд установил, что суд первой инстанции необоснованно не признал общее количество незаконно приобретенных и хранимых наркотических средств и психотропных веществ как особо крупное. При назначении наказания суд также учел тот факт, что, несмотря на факт погашения судимости, тем не менее житель Скуодаса ранее был судим четыре раза, а совершенные им преступления становятся все серьезнее и опаснее. Кроме того, суд счел важным обстоятельством и то, что мужчина совершил тяжкое преступление всего через несколько месяцев после погашения его судимости.
Приговор суда еще может быть обжалован в Верховном суде Литвы.