За хранение и перевозку наркотиков через границу жителя Литвы приговорили к 10 годам лишения свободы

Суд первой инстанции переквалифицировал преступные деяния жителя Скуодаса и исключил из них обстоятельство, связанное с хранением наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры не согласился с данным приговором суда и подал апелляционную жалобу, в которой просил признать, что осужденный хранил наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере.

Апелляционный суд установил, что суд первой инстанции необоснованно не признал общее количество незаконно приобретенных и хранимых наркотических средств и психотропных веществ как особо крупное. При назначении наказания суд также учел тот факт, что, несмотря на факт погашения судимости, тем не менее житель Скуодаса ранее был судим четыре раза, а совершенные им преступления становятся все серьезнее и опаснее. Кроме того, суд счел важным обстоятельством и то, что мужчина совершил тяжкое преступление всего через несколько месяцев после погашения его судимости.