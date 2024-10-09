2024.10.09 09:40

За два дня пограничники перехватили пять партий сигарет из Беларуси

 
контрабанда осуществлялась с помощью метеозондов
ru.DELFI.lt
ELTA

За два дня пограничники в Дзукии перехватили пять партий контрабандных сигарет, доставленных из Беларуси метеозондами.

В нелегальный оборот не проникло коло 5,5 тыс. пачек белорусских сигарет, стоимость которых с учетом всех обязательных в Литве налогов составляет более 24 тыс. евро, сообщает Служба охраны государственной границы (СОГГ).

В понедельник днем ​​сотрудники пограничной заставы Капчяместиса Варенского пограничного отряда СОГГ заметили в лесу возле деревни Микалина Друскининкского самоуправления груз, доставленный метеозондом. В пакете оказалось 495 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими акцизными бандеролями.

В воскресенье сотрудники Друскининкской заставы Варенского погранотряда СОГГ, осуществляя мониторинг границы с Беларусью, в районе села Ясконяй Друскининкского района, перехватили партию сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями, отправленную из Беларуси тем же способом. В ней было 1180 пачек нелегальных сигарет.

Вечером того же дня другая смена друскининкских пограничников у села Швендубре в Друскининкском самоуправлении оставила контрабандистов без очередного груза метеозонда – 1240 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными бандеролями.

Две партии белорусских сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями, прилетевшие на метеозондах, также были перехвачены в воскресенье сотрудниками пограничной заставы Капчяместиса Варенского пограничного отряда СОГГ. В перехваченном грузе возле села Гердашяй (Друскининкский муниципалитет) было 1500 пачек сигарет, а возле села Сталай (Лаздийский район) – 1000 пачек.

Всего за два дня пограничники помешали контрабандистам получить воздушным транспортом 5 415 пачек сигарет на сумму более 24 тыс. евро.

Министерство внутренних дел во вторник объявило, что подготовило законопроекты, которые предлагают предусмотреть использование огнестрельного оружия для пресечения контрабанды, перевозимой с помощью метеозондов.

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