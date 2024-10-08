За более чем год в Литве было выдано более 26 000 охранных ордеров

ELTA напоминает, что охранный ордер выдается совершеннолетнему лицу, когда факт преступления не установлен, однако согласно алгоритмам полиции, вполне вероятно, что в будущем в этой семье может возникнуть угроза насилия. Данный ордер можно обжаловать в суде.

С июля 2023 года, со вступления в силу охранного ордера, до 30 сентября этого года было зарегистрировано почти 68 тыс. сообщений о домашнем насилии, а после проведения оценки риска угрозы охранные ордеры назначены в ответ на более чем треть таких сообщений. На основании сообщений о насилии также начинаются предварительные расследования.