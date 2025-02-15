За 33 срубленных дерева в Валакампяй – штраф в 9 000 евро

20 января этого года поступило сообщение о том, что в деревне Рудупяй Тельшяйского района вырубаются деревья, возможно, без разрешения. В ходе расследования установлено, что на арендованных государством землях без разрешения было вырублено 14 берез. 10 берез находились в хорошем состоянии, две — в плохом (из-за гнили), еще два дерева погибли.