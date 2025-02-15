2025.02.15 17:52

За 33 срубленных дерева в Валакампяй – штраф в 9 000 евро

 
ru.DELFI.lt
nukirstas medis
nukirstas medis
ФОТО: Klaipėdos savivaldybė

Департамент охраны окружающей среды, получив сообщения о потенциально незаконной (без разрешений) вырубке деревьев, начал расследования в Вильнюсе и в Тельшяйском районе. Виновные были установлены и обязаны возместить ущерб окружающей среде, сообщает портал MadeinVilnius.

Ущерб окружающей среде, причиненный 33 вырубленными деревьями в Вильнюсе, составляет более 9 тыс. евро.

По данным на 20 ноября прошлого года получив сообщение, сотрудники Департамента охраны окружающей среды выехали на участки, принадлежащие Валакупяйскому лесничеству в Вильнюсе. Установлено, что вырубаемые деревья не соответствуют требованиям выборочных санитарных рубок.

После начала расследования выяснилось, что 33 дерева были вырублены незаконно (без разрешения). Это составило 26,06 м³ древесины. Незаконно вырубленная древесина была конфискована и передана Государственной налоговой инспекции. Предполагаемый ущерб окружающей среде составляет 9381 евро. Лицо, проводившее работы, также установлено и будет привлечено к ответственности по статье 272 Кодекса об административных правонарушениях.

Без разрешения срублены 14 берез, нанесен ущерб в размере 4 тыс. евро

20 января этого года поступило сообщение о том, что в деревне Рудупяй Тельшяйского района вырубаются деревья, возможно, без разрешения. В ходе расследования установлено, что на арендованных государством землях без разрешения было вырублено 14 берез. 10 берез находились в хорошем состоянии, две — в плохом (из-за гнили), еще два дерева погибли.

Экологический ущерб, причиненный вырубкой деревьев без разрешения муниципалитета, оценивается в 3879 евро.

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