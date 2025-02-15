За 33 срубленных дерева в Валакампяй – штраф в 9 000 евро

Ущерб окружающей среде, причиненный 33 вырубленными деревьями в Вильнюсе, составляет более 9 тыс. евро.
По данным на 20 ноября прошлого года получив сообщение, сотрудники Департамента охраны окружающей среды выехали на участки, принадлежащие Валакупяйскому лесничеству в Вильнюсе. Установлено, что вырубаемые деревья не соответствуют требованиям выборочных санитарных рубок.
После начала расследования выяснилось, что 33 дерева были вырублены незаконно (без разрешения). Это составило 26,06 м³ древесины. Незаконно вырубленная древесина была конфискована и передана Государственной налоговой инспекции. Предполагаемый ущерб окружающей среде составляет 9381 евро. Лицо, проводившее работы, также установлено и будет привлечено к ответственности по статье 272 Кодекса об административных правонарушениях.
Без разрешения срублены 14 берез, нанесен ущерб в размере 4 тыс. евро
20 января этого года поступило сообщение о том, что в деревне Рудупяй Тельшяйского района вырубаются деревья, возможно, без разрешения. В ходе расследования установлено, что на арендованных государством землях без разрешения было вырублено 14 берез. 10 берез находились в хорошем состоянии, две — в плохом (из-за гнили), еще два дерева погибли.
Экологический ущерб, причиненный вырубкой деревьев без разрешения муниципалитета, оценивается в 3879 евро.