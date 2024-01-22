Взрыв в ирландском доме для бездомных: сообщается о гибели молодого литовца

Инцидент произошел в Дублине. По имеющейся информации, в минувший четверг в комнате погибшего, в доме для бездомных, взорвалось самодельное взрывное устройство. Предполагают, что они принадлежало погибшему.

По данным СМИ, 30-летний мужчина был родом из Литвы, он держал взрывчатку под кроватью. По предварительным данным, он находился в комнате во время взрыва один. Взрыв произошел 18 января, в 15.15 ч.

Непонятно, было ли устройство сделано им самим или же он приобрел его у дублинских преступников.