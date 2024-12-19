2024.12.19 07:00

Выясняются обстоятельства убийства женщины в Скайдишкес: подозреваемый сам вызвал полицию

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В субботу ночью в Вильнюсском районе было обнаружено тело женщины, Подозревают убийство. Суд разрешил взять подозреваемого под стражу.

Delfi напоминает, что 14 декабря, в 5 ч., в Вильнюсском районе, в Скайдишкес, в квартире было обнаружено тело женщины (1975 г.р.) со следами насилия.

Полиция задержала нетрезвого (1,38 промилле) подозреваемого (1963 г.р.).

Подозреваемый сам вызвал полицию и скорую. Он сказал, что к нему пришла избитая женщина, она не дышит, возможно, женщина скончалась.

Представитель Генпрокуратуры Литвы Рита Стундене сказала Delfi, что расследование проходит интенсивно.

Подозрения предъявлены одному лицу, этот человек взят под стражу на месяц.

„Ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадал. Расследуют разные версии“, – сказала Стундене.

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