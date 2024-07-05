Выясняются обстоятельства побега заключенного из суда – полиция нашла его в машине с друзьями

В четверг, в 9.25 ч. в Паневежисе на площади Лайсвес, из здания Паневежского участкового суда сбежал осужденный за мошенничество Сильвестрас Калинаускас (1999 г.р.).
По данным полиции, осужденный вел себя агрессивно. Благодаря оперативным действиям полиция спустя несколько часов нашла его в Паневежском районе.
Осужденный был задержан в 12.35 ч. в Рамигале.
По предварительным данным, полиция остановила автомобиль Audi A6, которым управлял мужчина (2000 г.р.), в автомобиле был еще один мужчина (2004 г.р.), женщина (2001 г.р.) и сбежавший осужденный.
Все четверо были задержаны.
Начато расследование.
Сбежал из больницы
Delfi напоминает,что Калинаускас был задержан 1 июля 2024 года. А 23 июня ему с наручниками на руках удалось сбежать из Паневежской больницы.
Его привезли в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
В первый раз беглеца поймали в деревне Миткай (Паневежский район), в нежилой усадьбе.