Выясняются обстоятельства осквернения украинского флага

Расследование было начато после того, как 15 октября, поздно вечером, двое нетрезвых граждан Венгрии на столичной улице Диджёи сорвали со здания и на глазах у других людей бросили в урну и оплевали. Очевидцы вызвали полицию, подозреваемые были задержаны.
Во время расследования выяснилось, что 26 и 36-летний иностранцы приехали в Литву на футбольный матч. Они не могли объяснить, почему осквернили украинский флаг.
Поскольку граждане Венгрии признали свою вину и сожалели о содеянном, прокурор попросила суд завершить дело вынесением приказа о наказании. Иностранцев ждет штраф.
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