Выясняются обстоятельства ДТП в Вильнюсе – виновница находится в больнице

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По данным полиции, ДТП произошло 2 ноября, в 15.39 ч. в Вильнюсе, на проспекте Саванорю. Автомобиль BMW 530xd, которым управляла женщина (1993 г.р.), пересек двойную сплошную линию и, выехав на встречную полосу, зацепил автомобиль VW Touareg (водитель 1986 г.р.), а затем врезался в автомобиль BMW 328I (водитель - женщина 1995 г.р.).

По данным пожарных-спасателей, виновницу ДТП пришлось освобождать из автомобиля.

В ДТП пострадали не 11, а 6 человек.

Пострадала водитель BMW 530xd, которая была госпитализирована, и двое пассажиров (1991 и 2001 г.р.), а также водитель BMW 328I и две пассажирки (1997 и 1970 г.р.), им назначено амбулаторное лечение.