Выясняются обстоятельства ДТП в Вильнюсе – виновница находится в больнице

По данным полиции, ДТП произошло 2 ноября, в 15.39 ч. в Вильнюсе, на проспекте Саванорю. Автомобиль BMW 530xd, которым управляла женщина (1993 г.р.), пересек двойную сплошную линию и, выехав на встречную полосу, зацепил автомобиль VW Touareg (водитель 1986 г.р.), а затем врезался в автомобиль BMW 328I (водитель - женщина 1995 г.р.).
По данным пожарных-спасателей, виновницу ДТП пришлось освобождать из автомобиля.
В ДТП пострадали не 11, а 6 человек.
Пострадала водитель BMW 530xd, которая была госпитализирована, и двое пассажиров (1991 и 2001 г.р.), а также водитель BMW 328I и две пассажирки (1997 и 1970 г.р.), им назначено амбулаторное лечение.
По данным полиции, в VW Touareg ехали трое взрослых и двое детей, они не пострадали.
По сведениям Delfi, у виновницы ДТП нет водительского удостоверения, она была его лишена за нарушение ПДД.
В машине виновницы ДТП полиция обнаружила следы наркотиков и шприцы, а также алкоголь.
Полиция выясняет, не находилась ли водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Ведется расследование.