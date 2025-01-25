2025.01.25 13:11

Выясняются обстоятельства ДТП совершенного сотрудником полиции

 
ru.DELFI.lt

В пятницу рано утром в Вильнюсском районе с дороги съехал автомобиль, принадлежащий сотруднику полиции.

Департамент полиции информировал, что 24 января, в 6.25 ч., в Вильнюсском районе, на ул. Киртиму в Балтои Воке, был замечен съехавший с дороги автомобиль Mercedes Benz E320, принадлежащий специалисту оперативного отдела (2000 г.р.). Речь идет не о служащем, а о работнике, который работает по трудовому договору.

Подозревают, что машиной в свободное от работы время управлял ее владелец, который, вероятно, был пьян и скрылся с места происшествия.

Начато расследование. За бегство с места происшествия грозит штраф в размере от 600 до 1100 евро.

О ДТП в редакцию Delfi сообщил читатель (его фамилия редакции известна), который сказал, что недалеко от Пагиряй он заметил съехавший с дороги Mercedes-Benz, vвнутри которого сидел водитель.

Очевидец позвонил по номеру 112 и пошел к стоявшей в поле машине. Когда он постучал в окно, водитель открыл дверцу. Из салона запахло алкоголем.

Водитель Mercedes-Benz вышел из машины, спросил у очевидца, сообщал ли он кому-нибудь о происшествии? Очевидец сказал, что полиция уже едет и предложил подождать стражей порядка. По словам очевидца, водитель Mercedes-Benz с виду был пьян, говорил невнятно. Он закрыл Mercedes-Benz и ушел в сторону Пагиряй.

Вскоре приехала полиция и установила владельца по номерам Mercedes-Benz. По неофициальным данным, машина принадлежит полицейскому из Пагиряй.

По данным полиции, в 6.25 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в Балтои Воке, на ул. Киртиму на дороге из Вайдотай в Пагиряй с дороги съехал автомобиль Mercedes-Benz. Водитель машины, возможно, пьян. Помощь врачей не потребовалась. Водителя искали полицейские с собаками, но сразу найти его не удалось.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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