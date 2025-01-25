Выясняются обстоятельства ДТП совершенного сотрудником полиции

О ДТП в редакцию Delfi сообщил читатель (его фамилия редакции известна), который сказал, что недалеко от Пагиряй он заметил съехавший с дороги Mercedes-Benz, vвнутри которого сидел водитель.

Начато расследование. За бегство с места происшествия грозит штраф в размере от 600 до 1100 евро.

Подозревают, что машиной в свободное от работы время управлял ее владелец, который, вероятно, был пьян и скрылся с места происшествия.

Департамент полиции информировал, что 24 января, в 6.25 ч., в Вильнюсском районе, на ул. Киртиму в Балтои Воке, был замечен съехавший с дороги автомобиль Mercedes Benz E320, принадлежащий специалисту оперативного отдела (2000 г.р.). Речь идет не о служащем, а о работнике, который работает по трудовому договору.

Очевидец позвонил по номеру 112 и пошел к стоявшей в поле машине. Когда он постучал в окно, водитель открыл дверцу. Из салона запахло алкоголем.

Водитель Mercedes-Benz вышел из машины, спросил у очевидца, сообщал ли он кому-нибудь о происшествии? Очевидец сказал, что полиция уже едет и предложил подождать стражей порядка. По словам очевидца, водитель Mercedes-Benz с виду был пьян, говорил невнятно. Он закрыл Mercedes-Benz и ушел в сторону Пагиряй.

Вскоре приехала полиция и установила владельца по номерам Mercedes-Benz. По неофициальным данным, машина принадлежит полицейскому из Пагиряй.