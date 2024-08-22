Выясняются обстоятельства ДТП на трассе А1 - автомобиль, которым управлял полицейский, "запрыгнул" на ограждение

Delfi напоминает, что в 16.15 поступило сообщение, что на 70-м км дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда, в Кайшядорском районе, на отремонтированном участке дороги, по дороге в Вильнюс, возле Антакальниса столкнулись автомобиль VW Tiguan, за рулем которого находился мужчина (1999 г.р.), и автомобиль Volvo, за рулем которого находился мужчина (1999 г. р.). Также во время данного дорожно-транспортного происшествия автомобиль Ford Transit, которым управлял мужчина (1996 г. р.), заблокировал дорогу во избежание столкновения с пострадавшими автомобиля.