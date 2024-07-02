2024.07.02 10:21

Выясняются обстоятельства ДТП на магистрали Via Baltica: в обоих случаях погибли люди

 
ru.DELFI.lt
Avarija kelyje „Via Baltica“
Avarija kelyje „Via Baltica“
ФОТО: Feisbuko grupė „Furistai“

В понедельник на магистрали Via Baltica произошло два трагических ДТП. Сообщается, что погибли двое мужчин.

Первое сообщение о ДТП на магистрали Via Baltica поступило в 11.35 ч. Сообщалось, что на 63-м км дороги Via Baltika, около деревни Моколай автомобиль VW Tiguan, которым управлял мужчина (1989 г.р.), выехал на встречную полосу и столкнулся с автовозом Renault, которым управлял гражданин Польши (1999 г.р.).

По данным Каунасских пожарных-спасателей, в автомобиле VW Tiguan был зажат мужчина (1987 г.р.), его освободили и передали в руки врачей. Пострадавший скончался в больнице в 14.05 ч. того же дня.

В ДТП пострадал и водитель VW Tiguan, он находится в больнице. По предварительным данным, в VW Tiguan ехали граждане Украины.

Около 12 ч., 1 июля, поступило сообщение об еще одном ДТП.

Полиция информировала, что на 76-м км дороги Via Baltica, около деревни Девонишкес,в остановившийся тягач Scania S500, которым управлял мужчина (1966 г.р.), врезался тягач (водитель 1972 г.р.), а в него автовоз DAF (вез четыре автомобиля, все они были повреждены), которым управлял мужчина (2001 г.р.).

По словам пожарных-спасателей, водитель тягача был зажат в кабине, его освободили в 14:30 ч., мужчина скончался.

В ДТП пострадал и один из водителей большегрузных машин, ему назначено амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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