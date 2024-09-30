Выясняются дополнительные детали о пропавшем в Вильнюсе 15-летнем подростке

В фейсбуке создана группа „Поиски Матаса“.
Здесь представлена дополнительная информация о пропавшем:
„Худощавого телосложения, 15 лет, рост 175 см, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones, синие спортивные кеды Nike, черный джемпер Jack & Jones с надписью Jack & Jones на груди“.
„Минувшей ничью ушел из дома и не вернулся. В последний раз его видели в 4.21 ч. когда он выходил из спортклуба Lemon Gym в районе Антакальнис. Оттуда он свернул на ул. Шило, перешел дорогу у Caffeine, куда направился дальше - неизвестно“.
На мосту Шилас был обнаружен рюкзак с телефоном юноши и другими вещами.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номеру 112 или родителям Матаса по номеру +37064565968
„Если вы гуляете в районе Антакальниса или рядом, у реки, пожалуйста, будьте внимательны, осмотрите воду, берега“, – сказано в сообщении.