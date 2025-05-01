Выясняется причина пожара в планетарии: что говорят пожарные-спасатели

По данным Департамента полиции, 30 апреля, в 15.35 ч. на проспекте Конституции, начался пожар в помещении бывшего планетария (ныне Методического центра STEAM Вильнюсского университета). В результате пожара обгорела крыша здания.

По предварительным данным, пожар начался во время работ по реновации здания, во время которых использовали оборудование и материалы, которые привели к возгоранию.