2025.05.01 12:48

Выясняется причина пожара в планетарии: что говорят пожарные-спасатели

 
ru.DELFI.lt

30 апреля в Вильнюсе рядом с торговым центром CUP произошел пожар. Горел планетарий. Специалисты назвали предварительную версию, по которой мог возникнуть пожар.

По данным Департамента полиции, 30 апреля, в 15.35 ч. на проспекте Конституции, начался пожар в помещении бывшего планетария (ныне Методического центра STEAM Вильнюсского университета). В результате пожара обгорела крыша здания.

По предварительным данным, пожар начался во время работ по реновации здания, во время которых использовали оборудование и материалы, которые привели к возгоранию.

Сейчас устанавливают размер ущерба.

Начато расследование по факту уничтожения или порчи чужого имущества опасным для общества способом.

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