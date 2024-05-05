2024.05.05 13:30

Выяснилась причина падения параплана в Клайпеде

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Andrius Tamošauskus
В субботу при падении параплана в портовом городе была травмирована женщина. Полиция сообщила обстоятельства происшествия.

По данным Клайпедской окружной полиции, 4 мая около 10:20 в Клайпеде, на шоссе Шилутес управляемому мужчиной 1966 г.р. параплану помешали линии электропередачи и дерево. При падении параплана на землю женщина (1974 г.р.), летавшая на параплане, получила травмы и была госпитализирована.

Полиция собрала материалы для расследования незначительного нарушения здоровья по неосторожности.

Лицо, которое по неосторожности причинило вред человеку, в результате которого потеряна трудоспособность или в течение длительного времени лечился, может быть подвергнуто наказанию в виде общественных работ или штрафа, либо ограничения свободы, либо ареста, либо лишения свободы на срок до одного года.

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