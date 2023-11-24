Врачам не удалось спасти жизнь иностранца, который попал в ДТП в Паневежском районе

 
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ФОТО: Panevėžio apskr.VPK

23 ноября в Паневежском районе столкнулись тягач Volvo с полуприцепом (водитель 1967 г.р.) и легковой автомобиль Mercedes-Benz.

Паневежская полиция сообщала, что ДТП произошло в 12.30 ч. Машины столкнулись на дороге Nr. 2008 Вилайняй-Швянтибрастис-Крекенава, около деревни Барине. Водитель легковушки, гражданин Молдовы (1982 г.р.), был в сознании, но был зажат в автомобиле. Пожарные-спасатели освободили его через два часа и передали в руки врачей.

По данным полиции, ДТП произошло, поскольку водитель легковушки не оценил погодные условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пострадавшему водителю.

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