Возле Сейма Литвы сожжен флаг ЛГБТ-сообщества

Сам Р. Шимайтис заявил журналистам, что законы, позволяющие однополым парам узаконить свои отношения, „проталкиваются“ в Сейме врагами Литвы.
„Потому что только им выгодно, чтобы в Литве было как можно меньше людей и как можно ниже рождаемость. Здравомыслящий человек этого бы не хотел“, - заявил журналистам Р. Шимайтис.
По словам активиста, тот факт, что Сейм решил не рассматривать этот закон на этом заседании, не гарантирует, что он снова не появится в повестке дня четверга.
„Это можно расценить как коварство. (...) Им нельзя доверять. Жуликам на рынке можно доверять больше, чем этим людям, сидящим здесь (в Сейме). Потому что здесь они то прекратили (рассмотрение закона), то его приняли“, - сказал Р. Шимайтис.
„Эта власть уже показала, что им абсолютно нельзя доверять. Даш им воздух постеречь, они и его украдут. (...) Их цель – сделать в Литве как можно хуже“, - заявил активист.
После сообщения была вызвана полиция
В 10.26 час. столичной полиции сообщили, что возле Сейма сожжен радужный флаг.
„Поступило сообщение, что во время мероприятия был сожжен флаг ЛГБТ. На место направлены силы полиции“, - сообщила Лорета Кайрене, представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.
Р. Шимайтис и ранее сжигал флаг ЛГБТ. Однако прокуратура прекратила досудебное расследование по факту сожжения флага цветов радуги во время ЛГБТ-марша в Вильнюсе в июне.