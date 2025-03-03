Война на дорогах не прекращается: за сутки – 10 пьяных водителей

В 16.05 ч. в Тракайском районе полиция остановила нетрезвого (2,16 промилле) водителя (1998 г.р.) Audi.

В 14.50 ч. в Каунасе, на ул. Вяркю, автомобилем Opel Astra управлял нетрезвый (2,15 промилле) водитель (1982 г.р.).

В 14.16 ч., в Игналинском районе, в деревне Велунай внимание полиции привлек водитель (1990 г.р.) Peugeot 406. В организме мужчины было 3,02 промилле.

В 14.15 ч. того же дня в Каунасе, на ул. Калнечу был остановлен автомобиль Toyota, которым управлял нетрезвый (3,01 промилле) мужчина (1977 г.р.).

Полиция сообщает, что 1 марта, в 00.12 ч. в Вилкавишкском районе, в Пильвишкяй, на ул. Стотес для проверки был остановлен автомобиль VW Polo. Им управлял нетрезвый мужчина (1961 г.р.). В его организме было 2,08 промилле.

В 16.30 ч. в Кретинге, на перекрестке ул. Лайсвес и Шяулю был остановлен нетрезвый (2,27 промилле) водитель (1959 г.р.) VW Golf Cabriolet.

В 16.50 ч. в Каунасе, на ул. Биржялё 23-осёс, водитель (1992 г.р.) автомобиля VW Golf зацепил автомобиль Nissan Primera, которым управлял мужчина 1973 г.р. Выяснилось, что водитель VW Golf был пьян - 2,22 промилле.

В 19.50 ч. в Клайпедском районе (Дерцекляй) полиция проверила водителя (1982 г.р.) автомобиля Audi A6, которая была виновницей ДТП. Выяснилось, что женщина была пьяна - 2,73 промилле.

В 22.17 ч. в Вильнюсском районе, в Скайдишкес, на Минском шоссе, за рулем Opel Vectra ехал нетрезвый (2,36 промилле) мужчина (1970 г.р.).