Воры ограбили праздничные домики возле каунасского "Акрополиса"

„Каунасский „Акрополис“ не является организатором Рождественской ярмарки под открытым небом, которая находится на земельном участке, принадлежащем Каунасскому городскому самоуправлению. Мы сотрудничаем с чиновниками и готовы предоставить им всю необходимую помощь и информацию“, - прокомментировала ситуацию менеджер каунасского „Акрополиса“ Бригита Куодите.

При обращении в Главный комиссариат полиции Каунасского района дежурный уточнил, что в ночь на 24 декабря после вскрытия замка был взломан один из дачных домиков, расположенных недалеко от Каунасского „Акрополиса“.

Материальный ущерб составляет чуть более 200 евро.