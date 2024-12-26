2024.12.26 16:59

Воры ограбили праздничные домики возле каунасского "Акрополиса"

 
ru.DELFI.lt
Per Šv. Kalėdas apvogti nameliai prie Kauno „Akropolio“
Per Šv. Kalėdas apvogti nameliai prie Kauno „Akropolio“
ФОТО: Kas Vyksta Kaune skaitytojo nuotr. | Kas Vyksta Kaune

В праздничный период возле каунасского „Акрополиса“ работали воры. Сообщается, что были ограблены праздничные домики на Рождественской ярмарке.

„Все праздничные домики возле Акрополиса разграблены“, — сообщил читатель.

„Каунасский „Акрополис“ не является организатором Рождественской ярмарки под открытым небом, которая находится на земельном участке, принадлежащем Каунасскому городскому самоуправлению. Мы сотрудничаем с чиновниками и готовы предоставить им всю необходимую помощь и информацию“, - прокомментировала ситуацию менеджер каунасского „Акрополиса“ Бригита Куодите.

При обращении в Главный комиссариат полиции Каунасского района дежурный уточнил, что в ночь на 24 декабря после вскрытия замка был взломан один из дачных домиков, расположенных недалеко от Каунасского „Акрополиса“.
Материальный ущерб составляет чуть более 200 евро.

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