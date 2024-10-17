Воры нацелились на заработок торговцев тыквами

Полиция Таурагского округа сообщила, что 15 октября, в 15.35 ч. в деревне Жвиляй (Шилальский район) мужчина 1994 г.р. заметил, что украдены деньги из оставленной рядом с тыквами коробки.

„На тыквах написана стоимость, берешь тыкву, оставляешь в коробке деньги. Эту коробку украли“, – сказала представитель полиции Лина Банене.

Коробка была закрыта, в ней могло быть около 20 евро. Кроме того, был взломан сейф в кассе самообслуживания. Ущерб 55 евро.