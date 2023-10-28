Вор ворвался в дом и оставил сумки с награбленным на террасе

 
ru.DELFI.lt
Užpuolimas
Užpuolimas
ФОТО: Shutterstock
В пятницу вечером в Мариямпольском самоуправлении в деревне Кумелёнис в доме на улице Пилес хозяин, вернувшись домой, обнаружил, что у него побывал вор.

Полиция Мариямпольского края сообщает, что кража была замечена 27 октября около 22:00. Злоумышленник проник в дом, разбив окно подвала.

Внутри хозяин заметил пропажу проектора, робота-насоса, часов, предметов гигиены и других предметов. Все вынесенные из дома вещи были обнаружены в полиэтиленовых пакетах на террасе дома. Скорее всего, злоумышленника что-то напугало, и он убежал, бросив свою добычу.

Владелец оценил ущерб примерно в 300 евро, но сумма ущерба еще будет уточняться. По факту кражи после проникновения в помещение начато досудебное расследование.

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