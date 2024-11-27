Волна мошенничеств в Литве: полиция расследует случаи на сумму более 80 000 евро

Правоохранительные органы начали предварительное расследование по факту мошенничества, связанного с хищением чужого имущества в особо крупном размере.

В Литве за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.

Во вторник в полицию обратился мужчина, также пострадавший от действий мошенников, сообщили в Департаменте полиции.

Обратившийся в Вильнюсский районный комиссариат полиции 46-летний мужчина сообщил, что на прошлой неделе, 20–22 ноября, в селе Пучкалаукис Вильнюсского района, когда он находился дома, с ним по телефону связались неизвестные.

Они обманным путем выманили у мужчины 10 тыс. евро.