Волна мошенничеств в Литве: полиция расследует случаи на сумму более 80 000 евро

Правоохранительные органы начали предварительное расследование по факту мошенничества, связанного с хищением чужого имущества в особо крупном размере.
В Литве за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.
Во вторник в полицию обратился мужчина, также пострадавший от действий мошенников, сообщили в Департаменте полиции.
Обратившийся в Вильнюсский районный комиссариат полиции 46-летний мужчина сообщил, что на прошлой неделе, 20–22 ноября, в селе Пучкалаукис Вильнюсского района, когда он находился дома, с ним по телефону связались неизвестные.
Они обманным путем выманили у мужчины 10 тыс. евро.
Начато предварительное расследование по факту мошенничества.
Между тем, жительница Паневежиса, перешедшая по присланной мошенниками ссылке, лишилась более 495 евро.
В субботу вечером, примерно в 19.48 час., в Паневежисе, 38-летняя женщина сообщила, что на ее мобильный телефон пришло СМС-сообщение со ссылкой, после нажатия на которую и подтверждения данных со счета женщины были списаны деньги. Причиненный материальный ущерб составил 495,59 евро.
Начато предварительное расследование по факту мошенничества.