2024.11.27 09:17

Волна мошенничеств в Литве: полиция расследует случаи на сумму более 80 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock / Delfi koliažas

Одна из столичных компаний перевела французской компании 70 тыс. евро за приобретаемый автомобиль BMW X7, однако обещанного автомобиля не получила, поэтому обратилась в полицию.

Правоохранительные органы начали предварительное расследование по факту мошенничества, связанного с хищением чужого имущества в особо крупном размере.

В Литве за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.

Во вторник в полицию обратился мужчина, также пострадавший от действий мошенников, сообщили в Департаменте полиции.

Обратившийся в Вильнюсский районный комиссариат полиции 46-летний мужчина сообщил, что на прошлой неделе, 20–22 ноября, в селе Пучкалаукис Вильнюсского района, когда он находился дома, с ним по телефону связались неизвестные.

Они обманным путем выманили у мужчины 10 тыс. евро.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

Между тем, жительница Паневежиса, перешедшая по присланной мошенниками ссылке, лишилась более 495 евро.

В субботу вечером, примерно в 19.48 час., в Паневежисе, 38-летняя женщина сообщила, что на ее мобильный телефон пришло СМС-сообщение со ссылкой, после нажатия на которую и подтверждения данных со счета женщины были списаны деньги. Причиненный материальный ущерб составил 495,59 евро.

Начато предварительное расследование по факту мошенничества.

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